Около 90 граждан Украины, включая военнопленных и гражданских заключенных, депортированных из России, остаются на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией. Киев отказывается их принять, не предоставляя гарантий транзита, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

Среди этих людей есть жители Харьковской области, которые ранее перешли на сторону РФ, сдались в плен, но не захотели ни возвращаться на Украину, ни получать российские паспорта.

«Это люди, которые ранее находились в том числе в российских тюрьмах за теракты, [как] пособники и тому подобное. Некоторые даже уже отсидели, должны были получить амнистию, но отказались от гражданства. По процедуре депортации их должны были выдворить за территорию государства. По договорённости Украина должна была забрать их через Грузию, но не делает этого», — пояснила омбудсмен.

По словам Колесник-Лавинской, депортированные содержатся в подвале без окон и вентиляции, где высокая влажность создает угрозу для здоровья, вплоть до развития туберкулеза. Доступ к магазинам у них закрыт, а еды и воды, которые с трудом доставляют волонтеры и Красный Крест, не хватает даже для минимальных потребностей. 21 июля один из этих людей совершил самоубийство.

«Киевский режим вместо спасения своих граждан затягивает подтверждение их личностей, используя их как политический инструмент», — заявила омбудсмен.

Грузия отказывается принимать украинцев без гарантий транзита, а Молдавия с июля закрыла гуманитарный коридор, опасаясь наплыва мигрантов. Россия, в свою очередь, уже передала этих людей Украине, но те остаются в правовом вакууме — без документов, помощи и надежды на возвращение.