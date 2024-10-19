Киселев: вопросы от СМИ для Путина на встрече БРИКС не согласовывались

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц БРИКС и ответил на ряд вопросов, которые никто не согласовывал, пишут РИА Новости со ссылкой на гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что все вопросы, на которые отвечал российский лидер на встрече с руководителями ведущих СМИ из стран, входящих в БРИКС, не проходили никакую модерацию. Никто ни с кем их не согласовывал.

Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее завершить конфликт на Украине, а если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие, для Москвы этот вопрос не останется незамеченным.

Ранее Путин заявил, что Россия не поддерживает временное перемирие с Украиной на «неделю, две или год». По мнению российского лидера, конфликт должен быть полностью завершен.