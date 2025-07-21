Карты UnionPay Россельхозбанка отключили в ЕС

Как сообщили в самом банке, несмотря на новые меры, платежная система продолжает работать более чем в 150 государствах, включая популярные у российских туристов направления.

Спрос на карты UnionPay резко вырос в 2024 году. За 12 месяцев россияне совершили 4,1 млн операций и потратили около 67 млрд руб., что в 1,5 раза превышает показатели предыдущего года. Кроме того, за рубежом было снято 19 млрд руб. Чаще всего карты использовали в Таиланде, ОАЭ, Турции, Китае и Индонезии.

Россельхозбанк находится под санкциями США и ЕС, а также отключен от международной системы SWIFT. После введения ограничений эмиссию UnionPay в России продолжили лишь два банка — Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Ранее карты этой системы выпускали более десяти российских финансовых организаций.