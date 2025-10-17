Карл III станет первым королем с 1954 года, который публично помолится с Папой

Карл III станет первым английским королем со времен правления Генриха VIII, кто публично помолится с Папой Римским, сообщает Сноб со ссылкой на The Guardian.

На следующей неделе монарх в сопровождении королевы Камиллы посетит Ватикан, где в Сикстинской капелле состоится совместная молитва с Папой Львом XIV. Это редкий случай, когда английский монарх, верховный правитель англиканской церкви, молится вместе с главой католической церкви. Этот шаг воспринимается как важная веха в развитии взаимоотношений между двумя религиозными институтами.

В рамках визита члены королевской семьи посетят базилику Святого Павла, расположенную за стенами Рима, исторически связанную с Англией еще со времен саксонских королей. Кроме того, Карлу III присвоят титул «королевского брата» аббатства. Специально для монарха изготовлено кресло, украшенное королевским гербом, которое будет использоваться во время экуменической службы и останется в базилике для будущих правителей Англии.

В 1961 году королева Елизавета II совершила аналогичный визит, но именно Карл III станет первым действующим монархом с 1534 года, принимающим участие в совместных богослужениях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.