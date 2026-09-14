Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что удар беспилотника по поезду Киев — Варшава был попыткой запугать западные страны, сообщает rosbalt.ru .

Каллас и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро возложили ответственность за произошедшее на Россию. Доказательств причастности Москвы они не представили.

«Нам следует действовать с точностью до наоборот. Мы должны показать, что поддерживаем Украину и не боимся», — сказала Кая Каллас.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что утром 13 сентября польские военные зафиксировали несколько беспилотников у границы с Украиной. По его словам, один из них ударил по поезду Киев — Варшава, еще один упал возле пункта пропуска Ягодин — Дорогуск.

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