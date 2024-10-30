«Как понимать?»: Зеленский взбесился из-за слитой просьбы по Tomahawk

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал американские власти за слив в прессу информации, что Киев просил дальнобойные ракеты Tomahawk. По его словам, это была «конфиденциальная информация» между Украиной и Белым домом, сообщает РБК со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Зеленский сказал фразу: «как понимать эти сообщения?». После этого он ответил на свой же вопрос.

«Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — сказал украинский лидер.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник писала, что в «плане победы» Зеленского есть секретные пункты. Один из них — запрос на передачу Украине крылатых американских ракет Tomahawk, способных летать на 5,5 тысячи километров.