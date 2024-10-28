Япония отдаст Украине 3 млрд долларов за счет замороженных средств России

сегодня в 15:55

Япония направит Украине 3 млрд долларов за счет доходов от активов РФ

Японское правительство выделит Украине 471,9 миллиарда иен (около 3 млрд долларов) за счет доходов от активов России. Финпомощь выделят Киеву в рамках кредита на 50 млрд долларов, согласованного «Большой семеркой». Заем выдадут за счет доходов от замороженных на Западе российских активов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Кредит на 50 млрд долларов для Украины будет обслуживаться за счет ожидаемых доходов от активов РФ. Это сделают в рамках «правовых систем стран G7 и международного права».

Из всего кредита США выделят Украине 20 млрд долларов, а остальные 30 млрд долларов передадут путем общих действий Евросоюза и «Группы семи».

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что в качестве ответных мер на действия западных стран Москва может начать использовать доходы от активов иностранцев.