Израиль и Иордания начали открывать воздушное пространство для самолетов

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атака была успешно отражена.

При атаке Ирана была повреждена база ВВС «Неватим». Однако она продолжает выполнять свои функции.

В настоящее время точное число пострадавших неизвестно. В больницу было доставлено 12 человек, среди которых есть 7-летний ребенок. Еще 8 человек получили помощь в связи с легкими травмами.

При этом, в том случае, если Израиль ответит на атаку, Иран может нанести удар еще большей силы. Об этом рассказал посол и постоянный представитель Исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

Кроме того, лидер США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля, что Соединенные Штаты Америки не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.