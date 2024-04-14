Иран заявил о завершении атаки на Израиль

Тегеран направил письмо в ООН о завершении ударов по Израилю

Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенной, заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН, сообщает ТАСС .

«Данный вопрос можно считать завершенным», — отмечается на странице иранской дипломатической миссии в соцсети.

Однако в случае «еще одной ошибки» израильских властей ответ Тегерана будет «намного жестче», подчеркнули иранские дипломаты.

Ранее Иран выпустил более 200 беспилотников и ракет по Израилю. Часть из них была перехвачена средствами ПВО.

Сообщений о жертвах и разрушений нет.