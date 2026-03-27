Иран не обращался к США с просьбой о приостановке ударов по энергообъектам

Иран не обращался к США с просьбой приостановить удары по своей энергетической инфраструктуре, сообщает ТАСС .

По данным СМИ, иранские чиновники заявили посредникам о заинтересованности в мирных переговорах, но окончательное решение руководство страны еще не приняло. При этом Тегеран потребовал от Вашингтона сократить 15-пунктный план по урегулированию конфликта до первой встречи.

Кроме того, иранская сторона исключила обсуждение своей ракетной программы на переговорах и заявила о нежелании отказываться от обогащения урана.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней.

