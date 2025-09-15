Индия направила войска на учения «Запад-2025», вызвав критику Запада

сегодня в 23:53

Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов элитного Кумаонского полка, для участия в масштабных российско-белорусских учениях «Запад-2025». Этот шаг вызвал резкую реакцию западных аналитиков, назвавших его демонстрацией растущей военно-политической близости Нью-Дели и Москвы. Как пишет The Times , решение Индии особенно символично на фоне охлаждения ее отношений с США.

Индийские военные дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области, где отрабатывают тактическое взаимодействие вдали от границ НАТО.

Официальная позиция Минобороны Индии гласит, что цель участия — укрепление оборонного сотрудничества и обмен опытом с российскими коллегами.

Однако западные эксперты интерпретируют это иначе: немецкий аналитик Ульрих Шпек заявил, что Индия «перешла красную черту», а финский эксперт Сари Архо Хаврен назвала решение «ненужным и провокационным».

Учения «Запад-2025», проходящие с 12 по 16 сентября, включают до 30 000 российских и белорусских военных. В рамках маневров отрабатываются пуски баллистических ракет, авиаудары и применение новых систем вооружения, включая ракетный комплекс «Орешник». Кремль неоднократно подчеркивал, что учения носят исключительно оборонительный характер.