Илон Маск и сын Трампа захохотали от мема про Зеленского

сегодня в 12:24

Илон Маск и сын Трампа сравнили Зеленского с Кевином из «Один дома 2»

Американский миллиардер и владелец соцсети X (бывш. Twitter) и Дональд Трамп — младший высмеяли украинского президента Владимира Зеленского. Они сравнили главу Украины с Кевином из фильма «Один дома 2». Пост опубликован в X .

В социальной сети сын избранного президента США Дональда Трампа опубликовал мем, состоящих их двух фото.

На верхнем изображена сцена из «Один дома 2», где Трамп встречается в отеле в главным героем Кевином. На втором снимке запечатлена стилистически похожая встреча американского лидера и президента Украины.

На фото Зеленскому прифотошопили шапку, которая была на голове у Кевина на верхнем снимке.

Дональд Трамп — младший сопроводил картинку смеющимися эмодзи. Пост прокомментировал и Илон Маск, который тоже посмеялся с мема.