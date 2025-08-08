Кобахидзе: на ситуацию в Грузии оказывают влияние события 2008 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не будет подписывать соглашения с Южной Осетией и Абхазией о неприменении силы: это связано с отголосками событий 2008 года и признания Москвой суверенитета, сообщает «Царьград» .

«Единственный путь к восстановлению территориальной целостности — это мирный путь, и ни о каких документах речь идти не может», — сказал политик.

В августе 2008 года Грузия нанесла удар по Южной Осетии при помощи установки «Град». В столице Цхинвале зафиксировали значительные разрушения. Россия в ответ направила в Осетию свои силы, грузинские войска удалось вытеснить из города.

26 августа того же года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В России не намерены пересматривать это решение и считает его полностью отражающим существующую ситуацию, Грузия же продолжает считать эти территории своими.