Глава Секретной службы США подала в отставку после покушения на Трампа

Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после признания провала спецслужб во время покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

После покушения Читл подверглась жесткой критике в свой адрес во время слушаний в Палате представителей. При этом она дала понять, что не уйдет в отставку, поскольку является самым квалифицированным лицом на данный пост.

13 июля на митинге в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. В него стреляли и ранили в ухо. Также во время инцидента один человек погиб, есть пострадавшие. Стрелявшего 20-летнего Томаса Мэтью Крука ликвидировали.

В СМИ появилась информация о том, что полицейские располагались внутри здания, с крыши которого стреляли Трампа. Стрелок находился на крыше здания вне охраняемого периметра.

При этом Федеральное бюро расследований США не смогло определить мотивы молодого человека, стрелявшего в американского экс-президента. Уточняется, что Крукс во время учебы в школе подвергался ежедневной травле. Он не имел определенных политических взглядов.