ФБР не смогло узнать, по какой причине 20-летний студент стрелял в Трампа

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AP: мотивы совершившего покушение на Трампа стрелка не были установлены

Федеральное бюро расследований США не смогло определить мотивы молодого человека, стрелявшего в американского экс-президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AP.

13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс совершил покушение на Дональда Трампа во время встречи экс-президента со своими сторонниками. Он стрелял в политика с крыши здания.

Спецслужбам удалось ликвидировать стрелка. Сам Трамп, а также еще двое посетителей мероприятия оказались ранены, еще один человек погиб.

Представители ФБР опросили более 100 человек, но так и не смогли выяснить мотивы поступка стрелка.

Уточняется, что Крукс во время учебы в школе подвергался ежедневной травле. Он не имел определенных политических взглядов.