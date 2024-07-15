«Убили одним выстрелом»: Трамп похвалил спецслужбы за фантастическую работу

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post рассказал, что во время покушения на него Секретная служба сработала фантастически, ликвидировав стрелка одним выстрелом прямо между глаз, сообщает 360.ru .

В штате Пенсильвания 13 июля проходил предвыборный митинг, где выступал Трамп. Во время его речи вооруженный мужчина начал стрельбу, и пуля попала в ухо кандидата в президенты после того, как тот резко повернул голову.

Согласно последним сведениям, Трамп уже выписан из больницы.

В результате стрельбы несколько посетителей митинга пострадали, один человек погиб. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

По версии правоохранителей, преступление совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он затаился на крыше промышленного объекта, находящегося в 100 м от площадки для выступлений, и начал стрелять в Трампа из винтовки AR-15.

«Они проделали фантастическую работу… Они убили его (стрелка — ред.) одним выстрелом прямо между глаз», — сказал Дональд Трамп, комментируя работу Секретной службы.