Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что распад Евросоюза лишь ускорится, сообщает RT .

«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», — отметил он, комментируя мнение британского активиста Томми Робинсона о результатах выборов в Венгрии.

В Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов.

При этом Киев и Евросоюз всячески пытались помешать партии «Фидес» действующего премьера страны Виктора Орбана остаться у власти.

