Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что украинские войска уничтожат российский нефтепровод «Дружба». Так он ответил коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, сообщает РИА Новости .

«Я надеюсь, что вашему храброму соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. — Прим. ред.), наконец удастся вывести из строя нефтепровод <…> и вы будете получать нефть через Хорватию», — заявил Сикорский.

Глава МИД Польши добавил, что положительно оценивает решение суда в Польше отпустить украинского гражданина, подозреваемого в подрыве на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 августа говорил, что продажа нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию поставлена на паузу в третий раз. Это произошло после атаки ВСУ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.