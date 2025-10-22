Глава МИД Польши Сикорский угрожает Венгрии уничтожением нефтепровода «Дружба»
Фото - © Водник/Wikipedia.org
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что украинские войска уничтожат российский нефтепровод «Дружба». Так он ответил коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, сообщает РИА Новости.
«Я надеюсь, что вашему храброму соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. — Прим. ред.), наконец удастся вывести из строя нефтепровод <…> и вы будете получать нефть через Хорватию», — заявил Сикорский.
Глава МИД Польши добавил, что положительно оценивает решение суда в Польше отпустить украинского гражданина, подозреваемого в подрыве на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 августа говорил, что продажа нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию поставлена на паузу в третий раз. Это произошло после атаки ВСУ.
