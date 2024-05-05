Глава МИД Белоруссии Алейник: Литва должна перестать поддерживать экстремистов

сегодня в 15:08

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник рассказала, что Вильнюсу необходимо перестать поддерживать экстремистов, выступающих против власти Белоруссии. Это грозит бумерангом, сообщает РИА Новости.

«Я, может быть, дал бы совет литовским политикам… перестаньте поддерживать экстремистов. История показывает, что рано или поздно любые экстремистские или террористические формирования начинают играть в свою игру». Сергей Алейник Министр иностранных дел Белоруссии

Алейник добавил, что часто такую игру проводят против тех стран, которые занимались поддержкой и финансированием их деятельности.

Политики Литвы знают о военизированных формированиях, которые планируют смену белорусской власти, на территории города.