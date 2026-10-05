Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечает 50-летие 5 октября

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполнилось 50 лет. Он руководит республикой с 2007 года, сообщает «Царьград» .

Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центарой (ныне Ахмат-Юрт). Он возглавлял службу безопасности первого президента республики Ахмата Кадырова. После гибели отца в 2004 году вошел в правительство. Сейчас Кадыров имеет звание генерала армии и самый продолжительный срок службы среди руководителей регионов России.

«Царьград» сообщает о росте валового регионального продукта Чечни на 122,6% в 2024 году и минимальной безработице. При Кадырове в Грозном открылись мечеть «Сердце Чечни» и Российский исламский университет. В 2010 году он предложил отказаться от названия «президент» для глав регионов.

С начала специальной военной операции Чечня направила на фронт свыше 70 тысяч бойцов. Среди них — 20 тысяч добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа.

Кадыров удостоен звания Героя России, орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Мужества, Почета и Александра Невского (2022), медали «За отличие в охране общественного порядка» (2002), иностранных и региональных наград.

Своей политической основой Кадыров называет преданность лидеру России. На выборах главы Чечни в сентябре 2026 года он получил 99,85% голосов при явке 95,19%. По данным источника, это исторический максимум в России.

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