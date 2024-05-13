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Гладков: жилой дом полностью разрушен под Белгородом в результате удара ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram .

В результате прямого попадания снаряда противника в селе Черемошное оказался полностью разрушен жилой дом, баня и гараж.

«Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, каким-то чудом отделались легкими царапинами и ссадинами! От вызова скорой наотрез отказались, глава поселения отвез их к родственникам», — написал глава региона.

Повреждения на территории населенного пункта получили пять домовладений. В них выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждены три машины.

На местах работают оперативные и экстренные службы.