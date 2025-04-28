«Гетто для мигрантов»: политик из Канады запостил мем с многоэтажкой в Ленобласти

сегодня в 13:41

Политик Канады выложил пост против мигрантов, добавив к нему фото ЖК в Кудрове

Лидер канадской правой «Народной партии» Максим Бернье в соцсети Х опубликовал пост, на котором просил перестать строить «гетто для мигрантов». Он почему-то проиллюстрировал его снимком одного из ЖК в пригороде Санкт-Петербурга — городе Кудрово, сообщает Mash .

На меме изображена многоэтажка жилого комплекса «Новый Оккервиль». К нему Бернье прифотошопил двоих конкурентов на выборах в канадский парламент, которые проходят 28 апреля.

Между обоими политиками есть подпись: «Они хотят построить миллионы домов и будут и дальше принимать сотни тысяч мигрантов».

Кудрово — один из самых близких пригородов Санкт-Петербурга. Город расположен всего в 2 км от станции метро «Улица Дыбенко».