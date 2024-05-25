Генштаб ВСУ признал потерю позиции на покровском направлении

Украинская армия потеряла позиции на покровском направлении восточнее села Евгеньевка, сообщает Генштаб ВСУ в Telegram .

«РФ имеют частичный успех восточнее Евгеньевки… ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», — сказано в публикации.

Украинский Генштаб ранее назвал покровское направление наиболее сложным на всей линии фронта. Ситуация на поле боя требует от ВСУ маневра.

Также отмечается, что «тяжелые бои» продолжаются в направлении Новоалександровки, Калинового, Прогресса и Евгеньевки.