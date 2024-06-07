Гагаузия надеется на поддержку России и Турции

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Гагаузия обратится к Москве и Анкаре при объединении Молдавии с Румынией

Гагаузия обратится к Москве, Анкаре и мировому сообществу при активной интеграции Молдавии с Румынией, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью ТАСС .

«Если Молдова решится на воссоединение с Румынией, то, конечно, мы обратимся к нашим международным партнерам», — отметила руководитель автономии в интервью агентству.

Гуцул подчеркнула, что в случае геополитических изменений последует обращение к властям России, Турции и в ООН.

По словам политика, в прозападное правительство в Кишиневе «пытаются столкнуть лбами молдаван против гагаузов».

«Мы хотим жить в Республике Молдова, мы хотим дружить с молдаванами, с украинцами, с белорусами. У нас многонациональная страна», — подчеркнула Гуцул.