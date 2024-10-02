Французские военные участвовали в отражении иранской ракетной атаки на Израиль

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Канцелярия президента: Франция участвовала в отражении ракетной атаки на Израиль

Французские военнослужащие принимали участие в отражении массированной ракетной атаки по Израилю со стороны властей Ирана. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

«Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция мобилизовала свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден приказал военнослужащим США оказать поддержку Израилю в защите от ракетных атак со стороны Ирана.

Накануне вечером Израиль подвергся массированному обстрелу баллистическими ракетами со стороны иранских властей. На всей территории страны объявлена воздушная тревога, ракеты сбивала система ПВО «Железный купол».

В свою очередь армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена нанести серию мощных ударов по территориям всего Ближнего Востока.