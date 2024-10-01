Израиль нанесет мощные удары по всему Ближнему Востоку в ближайшие часы

Израиль в ближайшие часы нанесет серию мощных ударов по территориям всего Ближнего Востока, сообщает издание The Times of Israel.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Армия обороны Израиля предстоящей ночью будет наносить «мощные удары» по целям по всему Ближнему Востоку. Это будет ответом на масштабную ракетную атаку со стороны Ирана. Начальник Генштаба армии Израиля после иранской атаки созвал оперативное совещание в Тель-Авиве.

О точном количестве пострадавших в Израиле в результате атаки официальных данных пока нет. При этом сообщается, что минимум несколько человек получили легкие травмы и осколочные ранения.

Ранее иранское агентство Shafaqna заявило, что было поражено более 20 израильских самолетов F-35 во время ракетного удара, но подтверждения этих данных нет.