Флорида планирует выдвинуть обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро

Во Флориде на высоком уровне активно изучают возможность предъявления обвинений венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, насильно вывезенному американскими военными из страны, по статьям, касающимся нелегальной миграции и наркотрафика. Об этом сообщил губернатор штата, представляющий Республиканскую партию, Рон Десантис, пишет ТАСС со ссылкой на Miami Herald.

«Мы очень серьезно рассматриваем возможность возбудить дело против Николаса Мадуро на уровне штата. (Когда я говорю „мы“, это — ред.) не только я лично. Я, конечно, буду поддерживать это дело, но оно будет проходить через генеральную прокуратуру», — сказал Десантис.

Губернатор также заявил, что Мадуро имеет «тесные связи с наркобизнесом, в особенности с поставками наркотиков во Флориду». Десантис утверждает, что насильственно захваченный венесуэльский лидер якобы выпускал заключенных из венесуэльских тюрем и «направлял их в Америку через границу», в результате чего «часть из них оказывалась во Флориде».

3 января 2026 года США атаковали военные объекты в Венесуэле и захватили, затем вывезли из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Бруклине, расположенном в южной части Нью-Йорка.

5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвинили их в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мадуро и Флорес отрицают свою вину по предъявленным обвинениям.

