Финские пограничники начинают второй этап учений на границе с Россией

Пограничная охрана Финляндии начинает второй этап учений по обеспечению безопасности около закрытой границы с РФ, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что тренировки продлятся до 17 января. В тренировках будут участвовать полиция, таможня, спасательная служба и силы обороны. Всего задействовано порядка 300 человек

Первый этап проходил с 8 по 9 января. Учения проходят в районах Иматры, Нуйямаа, Ваалимаа и Виролахти, где находятся крупнейшие по пассажиропотоку пункты пересечения границы с РФ. Учения проводятся, чтобы повысить готовность ведомств к управлению пограничной безопасностью.

Ранее Финляндия начала сухопутные учения с участием 2,8 тыс. военнослужащих недалеко от границы с Россией.