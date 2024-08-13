ФБР проверит версию о кибератаке Ирана на штаб Трампа

ФБР США расследует версию об иранской кибератаке на предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского ведомства.

Представитель ФБР отметил, что по этому вопросу проводится расследование.

СМИ писали, что на штаб Трампа была совершена кибератака. Зарубежные хакеры могли получить несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранительные органы США допустили версию, согласно которой за кибератакой мог стоять Иран.

Ранее прокуратура и ФБР Соединенных Штатов проводили тайное расследование в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа. Силовики подозревали, что политик в 2016 году получил от Египта 10 млн долларов на предвыборную кампанию