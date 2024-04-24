ФБР опасается повторения «Крокуса» в США

«Мы все сильнее обеспокоены возможностью какой-либо скоординированной атаки здесь, у нас на родине, которая может не сильно отличаться от того, чему вы были свидетелем в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ*», — сказал он в интервью NBC.

Опасность атаки террористов, по его словам, неуклонно растет с начала военной операции Израиля в секторе Газа. Она все еще остается высокой, в особенности со стороны одиночных и небольших групп экстремистов.

При этом американское разведсообщество опасается скоординированной атаки крупных террористических организаций в общественных местах, несмотря на то, что власти на протяжение последних десяти лет называли вероятность этого «крайне незначительной».

* — запрещенная в РФ террористическая организация