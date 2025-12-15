сегодня в 15:04

Евросоюз добавил в санкционные списки по РФ еще 5 человек и 4 компании

Евросоюз расширил антироссийские санкции. В черный список попали еще пять человек и четыре компании, сообщает «Интерфакс» .

По версии европейских политиков, попавшие под ограничения люди связаны с экспортом российской нефти. Речь идет о связи с госкомпаниями «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

В частности, под санкции попали граждане Азербайджана, а также пакистано-канадский бизнесмен.

Юридические лица, которые были внесены в санкционный список, — это судоходные компании, находящиеся в ОАЭ, Вьетнаме и России, добавили в Совете ЕС.

В черном списке оказались базирующиеся в ОАЭ компании Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, фирма Hung Phat Maritime Trading из Вьетнама, а также российский «Севертрансбункер».

Ранее МИД РФ раскрыл сумму финансовых потерь Евросоюза из-за санкций против РФ. Она составила около 1,6 трлн евро.

