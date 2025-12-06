За период с 2022 по 2025 годы экономический ущерб, понесенный европейскими государствами из-за введенных против России санкций, оценивается в сумму до 1,6 трлн евро, об этом сообщили в министерстве иностранных дел России, пишет ТАСС .

Согласно заявлению МИД РФ, убытки Евросоюза являются следствием введенных против России санкций. Данная информация была озвучена в связи с заседанием Генассамблеи ООН, посвященным Международному дню борьбы с односторонними ограничительными мерами.

В министерстве подчеркнули, что в последние годы Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением со стороны западных стран. Однако российская экономика продемонстрировала высокий уровень устойчивости, адаптивности и продолжила динамичный рост.

В то же время становится очевидным, что подобные односторонние действия наносят серьезный вред и самим инициаторам. Так, экономические потери стран Европы от антироссийских ограничений в период с 2022 по 2025 годы оцениваются до 1,6 трлн евро.

В МИД РФ также отметили, что использование односторонних санкций является серьезной помехой на пути к формированию справедливого и равноправного многополярного мироустройства. Подобные меры выступают одним из основных инструментов неоколониальной политики, проводимой коллективным Западом. Цель данной политики, по мнению МИД РФ, заключается в удержании утрачиваемого доминирования, лишении стран мирового большинства права на независимый политический выбор и сдерживании их технологического и промышленного развития. Речь идет о стремлении продолжать обогащаться за счет глобального Юга и Востока, стремясь сделать их послушными исполнителями своей воли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.