ЕП принял резолюцию, в которой в первый раз не указал «военную победу» Украины

Европейский парламент в первый раз с начала СВО принял резолюцию, в которой не упоминается якобы «военная победа Украины». Экстренная сессия в Брюсселе шла два с половиной часа, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Во время встречи депутаты посмотрели видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского. Также были проведены дебаты с осуждением РФ и принята резолюция.

Текст оказался одним из наиболее коротких с начала конфликта. В нем были скомпилированы все штампы, которые применяет пропаганда ЕС против РФ.

В резолюции ЕП в первый раз нет упоминания о «военной победе Украины». Там указаны только призывы к давлению на РФ для усиления переговорной позиции Киева и передачи военных гарантий Киеву после заключения мира.

Резолюции ЕП — не юридически обязывающие. Они носят только рекомендательный характер.

