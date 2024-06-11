Эксперты рассказали, какие изменения ждут ЕС после выборов в Европарламент

сегодня в 15:30

Аналитик Федоров: антироссийский курс после выборов в ЕП останется прежним

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров считает, что существенные изменения в политике Евросоюза после выборов в Европарламент (ЕП) не произойдут, сообщает «МИР 24» .

По его мнению, европейские страны могут лишь внести поправки в «зеленый» курс. Федоров предположил, что также небольшие изменения могут коснуться энергетической политики Европейского союза.

«Но антироссийский курс останется без изменений — не нужно строить иллюзий», — подчеркнул Федоров.

Точку зрения аналитика разделил доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. Он уверен, что состоявшиеся выборы в ЕП не приведут к радикальным переменам.

Леви не исключил, что ситуация может повлиять только на внутриполитическую жизнь европейских государств. Речь идет о перевыборах и изменении риторики политиков, считает доцент.