Эксперт прокомментировал появление военного самолета США возле Петербурга

Самолет стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V «Rivet Joint» ВВС США с позывным «Jake17» заметили в небе на границе между Россией и Финляндией, неподалеку от Санкт-Петербурга. Военный эксперт, эксперт комитета Госдумы по обороне Олег Иванников прокомментировал данный инцидент, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно находилось в этом районе в период проведения Главного морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ. В районе полудня самолет пересек эстонское воздушное пространство и в течение нескольких часов находился в зоне над Финляндией, примерно в 90 километрах от российской границы. Позднее он покинул этот район и был зафиксирован в Польше.

«Соединенные Штаты возвращаются к практикам холодной войны. Ни одно учение советского военно-морского флота никогда не проходило без внимания НАТО», — отметил Иванников.

По его словам, самолет-разведчик не стал сюрпризом для российских ПВО. Его зафиксировали на радарах дальнего обнаружения и пристально наблюдали.

Разведывательные самолеты такого рода способны направлять беспилотники на стратегически важные объекты России, что создает серьезные риски, заявил эксперт. Он также утверждает, что в ситуации, когда существует угроза со стороны разведчика, могут быть осуществлены крайне радикальные действия, включая его уничтожение.

Иванников рассказал, что возле границ РФ ведут патрулирование самолеты разных государств. Среди них — Соединенное Королевство и другие члены НАТО. Обычно патрулирование проводится в нейтральном воздушном пространстве, и в настоящее время Россия не обладает юридическими полномочиями для ликвидации подобных объектов.

По мнению военного эксперта, факт того, что американский самолет покружил вблизи границ России и покинул данную зону, свидетельствует о том, что поставленная ему миссия от НАТО была успешно выполнена.