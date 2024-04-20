Эксперт Оленченко: на переговорах в Стамбуле вскрылись красные линии НАТО

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, наличие военных баз НАТО на территории Украины является красной линией НАТО, о которой велся разговор в 2021 году. Об этом сообщает «Царьград» .

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров раскрыл часть пунктов Стамбульского договора. Один из них подразумевал отсутствие каких-либо военных баз на Украине.

Он также назвал систему постановки вопроса присоединения Украины к НАТО порочной.

«Мне кажется, наша позиция ясно и четко была сформулирована еще в декабре 2021 года, когда было направлено открытое, публично обнародованное письмо НАТО и США, где говорилось о необходимости наличия — тогда впервые употреблялось это слово — красной линии, которую нельзя переступать», — добавил эксперт.

По его словам, этой красной линией была невозможность вступления Украины в НАТО.

Замгенсека альянса Мирча Джоанэ отмечал, что на сегодняшний день в организации не видят условий для вступления Украины. На ближайшем саммите в Вашингтоне данный вопрос не планируется обсуждать.