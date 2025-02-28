Эксперт объяснила, почему Трамп неожиданно заявил об уважении к Зеленскому

Аналитик Богуславская: комлименты — это хорошая тактика перед переговорами

Президент США Дональд Трамп удивил журналистов сменой тональности по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, которого ранее называл диктатором без выборов. Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская считает, что это нормальная практика перед переговорами, сообщает RT .

В преддверии переговоров с лидером Киева Трамп заявил журналистам, что уважает Зеленского и поладит с ним.

Эксперт отметила, что предыдущие критические высказывания Трампа в отношении Зеленского относились к периоду обсуждения соглашения по редкоземельным металлам, когда украинская сторона выражала нежелание подписать документ, что не нравилось администрации США.

Поэтому критика была направлена на то, чтобы оказать давление на Зеленского в данном вопросе, пояснила аналитик.

«<…> это хорошая практика перед переговорами — какие-то комплименты говорить противоположной стороне», — сказала Богуславская.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на пятницу для подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов на территории Украины и основании специального фонда, через который будет выводится прибыль от заключенной сделки.