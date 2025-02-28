Эксперт объяснила, почему Трамп неожиданно заявил об уважении к Зеленскому
Фото - © РИА Новости
Президент США Дональд Трамп удивил журналистов сменой тональности по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, которого ранее называл диктатором без выборов. Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская считает, что это нормальная практика перед переговорами, сообщает RT.
В преддверии переговоров с лидером Киева Трамп заявил журналистам, что уважает Зеленского и поладит с ним.
Эксперт отметила, что предыдущие критические высказывания Трампа в отношении Зеленского относились к периоду обсуждения соглашения по редкоземельным металлам, когда украинская сторона выражала нежелание подписать документ, что не нравилось администрации США.
Поэтому критика была направлена на то, чтобы оказать давление на Зеленского в данном вопросе, пояснила аналитик.
«<…> это хорошая практика перед переговорами — какие-то комплименты говорить противоположной стороне», — сказала Богуславская.
Встреча Трампа и Зеленского запланирована на пятницу для подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов на территории Украины и основании специального фонда, через который будет выводится прибыль от заключенной сделки.