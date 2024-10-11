Ожидания от так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского были чересчур завышенными. Он подчеркивал важность прекращения войны на условиях киевского режима, однако за последний год его позиции ослабли. Об этом сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

Ранее сообщалось, что Зеленский вновь «неожиданно» изменил отношение к переговорам с Россией.

За последнее время на счету поражений Украины падение города-крепости Угледара и провал ВСУ в Курской области – они стали серьезным ударом по моральному состоянию ВСУ. Все эти факторы не могут не сказываться на положении Зеленского.

На данный момент западные политики продумывают различные сценарии исхода конфликта, дабы выйти из него с минимальными для себя потерями. На повестке дня корейский и немецкий сценарии. Каждый из них подразумевает, что за Россией останутся освобожденные по линии соприкосновения территории, но без официального международного признания, в то время как Западная Украина войдет в состав НАТО. Эти сценарии предполагают временную заморозку конфликта, пока Незалежная не окрепнет.

«Важно понимать, для вступления Украины в НАТО необходимо получить 100% одобрения всех членов альянса, чего Украина добиться не сможет. Премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Венгрии Виктор Орбан уже заявили, что не допустят такого развития событий», — сказал Барановский.

У Киева был шанс завершить конфликт в 2022 году на выгодных для себя условиях, была возможность завершить его и в этом году после обращения президента РФ Владимира Путина. Однако из-за самонадеянности и гордыни Зеленского этому не суждено было случиться.

«Если украинские власти не предпримут попыток к началу мирных переговоров прямо сейчас, то закончится это для них очень плачевно: еще большими территориальными, человеческими потерями и военной капитуляцией, которая положит конец существованию украинского государства», — добавил эксперт.