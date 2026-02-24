Эксперт о передаче ядерного оружия Украине: в ЕС кризис архитектуры безопасности

История вокруг возможного появления ядерного оружия на Украине важна не столько как военный сюжет, сколько как индикатор кризиса всей европейской архитектуры безопасности. Даже обсуждение этой темы означает, что прежние юридические табу, на которых держалась Европа, начинают размываться, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко.

Ранее стало известно, что Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерным оружием.

«Ключевой момент — правовой. Украина с 1994 года является неядерным государством и участником Договора о нераспространении, добровольно отказавшись от своего арсенала и закрепив это обязательствами. Передача ей ядерного оружия или помощь в его создании означали бы прямое нарушение режима нераспространения и фактический демонтаж той системы гарантий, на которой строилась европейская стабильность», — объяснила Кривешко.

Не менее важен и технический аспект. Ядерная боеголовка — это сложнейшая дорогостоящая инфраструктурная система. Она требует специальных носителей, систем допуска и контроля, защищенного хранения, обслуживания и обученного персонала. Интеграция такого потенциала — это годы работы и огромные ресурсы, что само по себе делает любые быстрые сценарии сложно осуществимыми.

«Но главный парадокс, полагаю, в другом. Даже разговоры на эту тему усиливают позиции Москвы. Кроме того, в перспективе европейские страны неизбежно окажутся перед выбором: продолжать эскалацию и процесс разрушения правовых основ или возвращаться к политике баланса сил. И чем дольше длится украинский кризис, тем очевиднее становится, что цена продолжения нынешнего курса для Европы может оказаться слишком высокой», — сказала политолог.

