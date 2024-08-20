Эксперт Киселев рассказал, зачем Путин посетил Азербайджан

По словам политолога, подписание «Московской декларации» о союзническом взаимодействии между Москвой и Баку ознаменовало собой качественно новый этап межгосударственных отношений. Производственные цепочки, удобство логистики — это не единственные факторы, которые обуславливают столь тесное взаимодействие.

«И Россия, и Азербайджан столкнулись с давлением третьих стран, их попытками повлиять на внутриполитическую обстановку в двух странах СНГ. Несмотря на это, государства твердо стоят на пути построения многополярного мира, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве», - сказал Киселев.

Эксперт отдельно отметил заявленное желание закавказской республики получить членство в БРИКС и ЕАЭС. Крупные логистические возможности Баку могут стать «точкой роста» для нефтегазовой промышленности обеих стран. Помимо этого, в ходе визита российского президента в Баку сторонами были подписаны важнейшие документы, среди которых меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана; соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, а также о сотрудничестве в области безопасности пищевой продукции.

«Таким образом, можно сказать, что страны взаимодействуют друг с другом по самым разным направлениям, и стоит ожидать, что стратегическое партнерство будет только углубляться. Доверительные и уважительные отношения между лидерами России и Азербайджана создали фундамент для ответственного отношения к достигнутым договоренностям, а значит долгосрочные экономические проекты и сквозные культурные инициативы обречены на успех», - заключил политолог.