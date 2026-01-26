Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский думает на русском языке

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мыслит на русском языке и часто использует его в общении с ближайшим окружением, несмотря на официальные запреты, сообщает Газета.ru .

Олейник прокомментировал выступление Зеленского во время пресс-конференции в Вильнюсе, в ходе которого тот едва не перешел на русский язык, перепутав украинское слово с русским аналогом.

Экс-парламентарий отметил, что Зеленский, как и бывший руководитель Украины Петр Порошенко*, и глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, является носителями русского языка. По его словам, несмотря на запреты на использование русского языка в стране, украинский президент продолжает мыслить по-русски и общаться на этом языке с ближайшим окружением.

«Зеленский, да и тот же Порошенко*, и даже Тимошенко являются носителями русского языка, они, может, себя не считают русскими, но являются русскоязычными», — подчеркнул Олейник.

Он добавил, что публичные выступления Зеленского на украинском языке являются проявлением лицемерия, поскольку в частной беседе глава государства использует русский язык. Олейник также обратил внимание на частые оговорки Зеленского, когда тот случайно переходит на русский язык.

В декабре 2025 года Верховная рада Украины исключила русский язык из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Статус русского языка остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом Зеленский отказывается признавать его государственным и называет такие требования «ультиматумом».

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.