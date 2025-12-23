сегодня в 16:49

Следующего украинского президента поставят на пост Соединенные Штаты. Новый глава государства будет специализироваться на восстановлении государства, а не ведении конфликта с РФ, рассказал Газете.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Фамилию возможного будущего президента Украины он называть не стал. Кандидаты на пост в стране есть.

Следующим президентом Украины станет тот, у кого в государстве будет возможность выступать с точки зрения мира и урегулирования конфликта. Его будут защищать Соединенные Штаты, считает экс-депутат Рады.

По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп организует встречу в Овальном кабинете с будущим главой Украины. Американский политик скажет ему: «Отличный парень».

Килинкаров не исключает, что новым главой Украины может стать и женщина. Президенту предстоит заниматься вопросами восстановления государства и укреплением суверенитета в новых границах.

