сегодня в 18:39

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается избавиться от главкома украинской армии Александра Сырского, сообщает Life.ru.

По словам Джонсона, Сырского обвинят в провалах ВСУ.

«Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то», — отметил политик в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

Джонсон рассказал, что Сырский допустил тактические ошибки на поле боя. Главком не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением ВС России.