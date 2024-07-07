Экс-аналитик ЦРУ: Зеленский собирается избавиться от главкома Сырского
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается избавиться от главкома украинской армии Александра Сырского, сообщает Life.ru.
По словам Джонсона, Сырского обвинят в провалах ВСУ.
«Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то», — отметил политик в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.
Джонсон рассказал, что Сырский допустил тактические ошибки на поле боя. Главком не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением ВС России.