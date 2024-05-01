Economist: военкоматы держат в страхе одесских мужчин

Мероприятия по мобилизации, которые проводятся в Одессе, отличаются своей жестокостью даже по украинским меркам, рассказал житель города в интервью изданию Economist, пишет РИА Новости .

«Владислав лично застал несколько таких рейдов. <…> По его словам, в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву», — говорится в статье.

Украинец пояснил, что военкомы любят прятаться около остановок. Также они осматривают автобусы. Общественным транспортом, по словам одессита, пользуются только самые смелые. Другой горожанин, который представился как бармен «Саша», добавил, что опасается работников военкоматов даже будучи дома, так как они могут постучать в его дверь.

Авторы британского издания отметили, что целое поколение молодых одесситов вынуждено отложить планы на жизнь на неопределенное время на фоне жестких мер украинских властей.