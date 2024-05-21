В Московской области стартовал Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов

Московская область уже второй раз становится площадкой для проведения Чемпионата ФСИН России по многоборью кинологов. В течение пяти дней представители кинологических служб территориальных органов ФСИН России будут бороться за звание лучших в своей профессии и вместе с четвероногими напарниками продемонстрируют судейской коллегии свои навыки и умения, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе торжественной церемонии открытия Чемпионата к присутствующим обратились врио начальника ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров и заместитель начальника Управления — начальник отдела организации службы охраны Управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрий Макаров.

«Вы ежедневно выполняете служебные задачи, проявляя высокий профессионализм и выдержку, обеспечиваете качественную подготовку и эффективное применение служебных собак. Ваши питомцы способны оказать существенное психологическое влияние на правонарушителей, заставляя их отказываться от своих преступных намерений. Это еще раз доказывает, что кинологи уголовно-исполнительной системы способны превратить четвероногого друга в надежного защитника и незаменимого помощника. В преддверии 115-летия кинологической службы УИС хочу пожелать вам профессиональных успехов и продемонстрировать достойный уровень подготовки», — сказал Александр Ветров.

В соревнованиях принимают участие более 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы из 53 регионов страны, а также порядка 160 собак.

Главную судейскую коллегию возглавила спортивный судья I категории, главный специалист отдела по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России» Наталья Никитина.

Состязания пройдут по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ». Участникам предстоит выполнить упражнения по защитно-караульной службе: задержание, охрану, конвоирование преступников и преодолеть полосу препятствий. В ходе выполнения упражнений собаки должны будут найти по запаху запрещенные предметы в помещении, на участке местности, в транспортных средствах и в одежде группы людей. Также кинологам и их четвероногим напарникам предстоит продемонстрировать поиск человека в грузовом транспорте и поиск человека по запаховому следу.

В пятницу, 24 мая, состоится подведение итогов соревнований, награждение победителей и торжественная церемония закрытия Чемпионата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.