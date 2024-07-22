Джабаров: для Украины настал черный день из-за Байдена

Джабаров назвал отказ Байдена от участия в выборах «черным днем» для Киева

Российский сенатор Владимир Джабаров назвал отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах «черным днем» для Украины, пишет РИА Новости .

«Сегодня черный день для (Владимира) Зеленского и Европы, они не любят Трампа», — цитирует агентство сенатора.

Решение Байдена и дальнейшие действия его сторонников прокомментировал и сенатор Константин Косачев.

«Ставка Байдена на Камалу Харрис вовсе не означает, что именно она станет кандидатом от демократов — все решит съезд в августе. И сюрпризы не исключены, ибо вице-президент также не выглядит идеальным кандидатом», — написал политик в своем Telegram-канале.

Еще один сенатор Андрей Клишас считает, что США ожидают политические потрясения.

«Хаос в американской политике будет только нарастать, выход Байдена из гонки может спровоцировать серьезный конституционный кризис. Трагикомедия превратится в фарс:)», — отметил член Совета Федерации.