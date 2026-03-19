Дмитриев назвал конфликт вокруг Ирана переломным моментом

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал эскалацию вокруг Ирана и угрозы США уничтожить месторождение «Южный Парс». Ситуацию на Ближнем Востоке он назвал переломной, сообщает «Царьград» .

Кирилл Дмитриев отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможных ударах по иранским газовым объектам. Речь шла о месторождении «Южный Парс» в случае атаки Ирана на Катар.

«Переломный момент», — написал Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди гражданского населения.

В ответ Иран начал наносить удары по израильским территориям и военным объектам США в регионе. Обострение привело к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это уже повлияло на объемы экспорта и добычи нефти в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.