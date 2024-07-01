Директор ФССП: акции фабрики Порошенко Roshen передали в доход РФ

Акции кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, были обращены приставами в доход России в рамках решения суда, пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора ФССП Дмитрия Аристова.

«В доход переданы акции АО „Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“» — сказал он.

Фабрика перешла в собственность России еще в феврале этого года. Украинская корпорация Roshen, связанная с Порошенко, является одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.

Решение об остановке фабрики в Липецке было принято в апреле 2017 года. Обосновано оно было политико-экономическими причинами. Активы производства оценивались в 200 млн долларов.