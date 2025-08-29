Дипломат будет курировать международное сотрудничество в АП

Как сообщают источники РБК, новую структуру будет курировать первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, что свидетельствует о повышении статуса работы с международными партнерами.

Чайка, занявший пост в Россотрудничестве лишь в марте 2025 года, имеет нетривиальный для дипломата карьерный путь — он ранее занимался бизнесом в сфере утилизации отходов, был советником губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и представлял «Деловую Россию» в Молдавии.

Его дипломатический опыт включает работу в Российско-Молдавском экономическом совете и участие в операции по освобождению молдавских летчиков из талибского плена. Весной 2023 года ЕС ввел против Чайки персональные санкции с формулировкой «за дестабилизацию Молдавии», на что он публично ответил, что ему «глубоко плевать на мелкотравчатые потуги дегенератов из ЕС».