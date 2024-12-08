Дестабилизация Сирии может привести к столкновению Израиля и Ирана – политолог

«Дестабилизация Сирии несет серьезные риски. Это может спровоцировать прямое столкновение Израиля и Ирана. Израиль усиливает удары по территории Сирии, а Иран, стремясь обезопасить свои интересы, увеличивает свое присутствие. Турция также может активизироваться на севере Сирии, захватывая новые территории. Россия в этой ситуации вынуждена продолжать поддержку правительства Сирии, обеспечивая его статус как субъекта переговоров о будущем сирийской политической системы», – сказал Косоруков.

Он отметил, что Израиль уже ввел войска в буферную зону, что сигнализирует о нарастании напряженности. Подобная динамика наблюдалась и в других кризисных регионах — в Афганистане, Ираке, Украине. Когда центральное правительство теряет контроль над столицей, соседи начинают действовать в рамках своих национальных интересов, будь то прямое вмешательство или гибридное присутствие. Сирии предстоят непростые времена.

«Ситуация в Сирии подчеркивает, что политика — это пространство возможностей и высокой неопределенности. Заход боевиков Джабхат-ан-Нусры в Дамаск стал неожиданностью даже для союзников Асада. Возлагаются надежды на форматы переговоров, такие как астанинский процесс, которые могли бы объединить конфликтующие стороны за столом переговоров и не допустить превращения Сирии во "второй Афганистан", где отсутствует центральное правительство, а все воюют со всеми», – рассказал политолог.

Косоруков разъяснил, что Россия располагает стабилизирующими факторами в регионе — это и военно-морская база, и авиационная группировка. Однако есть и коалиция США, у которой свои интересы. Поддержка сирийской оппозиции с их стороны не прекращалась.

«В частности, американцы заняли зону Эт-Танф на границе с Иорданией, создав там плацдарм в десятки квадратных километров, без санкций на это. Дестабилизация Сирии может рассматриваться как инструмент для ускорения урегулирования конфликта на Украине. Ведь изначально кризис в Сирии во многом был связан с отказом Асада от проектов газотранспортных коридоров из Катара в Европу через Турцию. Возможно, новая администрация в Сирии пересмотрит эту позицию, что создаст дополнительные точки взаимодействия с США», – заключил эксперт.